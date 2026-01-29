Бывшая сотрудница раскрыла всю правду о смертельном интернате в Кузбассе Бывшая сотрудница заявила о корпоративном мошенничестве в кузбасском интернате

В ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», где произошла серия смертей среди пациентов, происходили массовые хищения средств, выделяемых на питание, лекарства и бытовые нужды, заявила NEWS.ru бывшая сотрудница учреждения. По ее словам, персонал неоднократно пытался добиться проверок.

Я уволилась из этого интерната в Прокопьевске в прошлом году. Надолго меня не хватило. Сами понимаете, какие люди там находятся, работа сложная. Но бегут оттуда не из-за пациентов, а из-за условий работы. Вы не представляете, сколько петиций писал персонал, чтобы там провели проверки и разобрались. Деньги выделяются для интерната на все — на еду, на лекарства, на моющие средства. Но до пациентов ничего не доходит, — высказалась бывшая сотрудница интерната.

Ранее сообщалось, что девять пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» умерли за январь после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициировали проверку. Сейчас выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.