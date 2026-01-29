Песков ответил на вопрос об энергоперемирии России и Украины Песков не стал комментировать слухи об энергоперемирии между Россией и Украиной

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не будет давать комментариев о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Также он не стал говорить о возможных переговорах между сторонами на эту тему.

Нет, я не могу пока это комментировать, — сказал Песков.

Также представитель Кремля заявлял, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования. При этом он отметил, что на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

До этого итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на свои источники сообщала, что план, который будет обсуждаться на переговорах в ОАЭ, подразумевает отказ Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере $800 млрд и гарантии безопасности. По ее информации, один из документов предполагает полный выход ВСУ из Донбасса.