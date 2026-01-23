Стало известно, как Киев заставят оставить Донбасс на переговорах в ОАЭ Corriere della Sera: в ОАЭ обсудят отказ Киева от Донбасса в обмен на $800 млрд

План, который будет обсуждаться на переговорах в ОАЭ, подразумевает отказ Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере $800 млрд и гарантии безопасности, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на свои источники. По ее информации, один из документов предполагает полный выход ВСУ из Донбасса.

Соглашение, как говорят, разделено на четыре документа, один из которых предусматривает передачу всего Донбасса в пользу России. <…> Что Украина получит взамен? Она получит план государственного и частного финансирования на сумму $800 млрд. <…> Один из документов также должен включать американские гарантии безопасности в дополнение к гарантиям европейских стран, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что США и Украина разработали план по временному прекращению атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Сделка может быть представлена России на переговорах в Абу-Даби. Согласно сведениям журналистов, стороны обсудят возможность «ограниченного энергетического перемирия». Его суть — взаимная приостановка ударов по ключевым объектам топливно-энергетического комплекса.