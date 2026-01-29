В Госдуме оценили инициативу не включать выходные в число дней отпуска Депутат Арефьев поддержал инициативу не включать выходные в число дней отпуска

Инициатива не учитывать выходные при расчете дней отпуска заслуживает одобрения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. Он уточнил, что готов отдать свой голос за подготовленный партией ЛДПР законопроект.

Не включать выходные в дни отпуска — правильное решение. Так и должно быть. Просто переделали старый законопроект, в советское время всегда так было. Называлось отпуск рабочих дней, а не календарных. Это правильно поставленный вопрос. Будем голосовать за такое предложение, — прокомментировал Арефьев.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработали законопроект, предлагающий не учитывать выходные дни при расчете продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Этот документ был опубликован в электронной базе Госдумы. В настоящее время стандартный отпуск составляет 28 календарных дней.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова ранее предупредила, что отпуск в феврале может значительно уменьшить доходы. По ее словам, в этом месяце мало рабочих дней из-за его короткой продолжительности.