«Крадет у работника»: в ГД предложили пересмотреть расчет дней отпуска Депутаты от партии ЛДПР предложили не включать выходные в число дней отпуска

Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 дней.

На сегодняшний день Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право, — пояснил Слуцкий.

По его словам, депутаты от ЛДПР не ставят целью увеличить фактическую продолжительность отдыха, а стремятся восстановить справедливость. Слуцкий отметил, что отпуск необходим каждому сотруднику, поскольку у людей есть семья, личные дела и увлечения, а полноценный перерыв в работе идет на пользу не только работникам, но и экономическому сектору.

Ранее опрос показал, что свыше 50% жителей России готовы перейти на сокращенную рабочую неделю при условии изменений в организации труда. Большинство респондентов посвятили бы свободное время отдыху, общению с близкими, хобби и путешествиям. Среди условий для перехода на укороченную неделю участники назвали улучшение планирования, сокращение отчетности и совещаний.