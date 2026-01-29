Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:27

Песков раскрыл, пыталась ли ФРГ способствовать урегулированию на Украине

Песков: Германия не пыталась выступить посредником в урегулировании на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Германия не предпринимала попыток выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине с 2022 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Он также подчеркнул, что в настоящее время вопрос о посредничестве Берлина в ходе переговоров не рассматривается, передает РИА Новости.

Нет, никаких попыток Германия не проявляла. И собственно, сейчас, о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров, речи не идет, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что трехсторонняя встреча по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится 1 февраля в Абу-Даби. Он также дал понять, что окончательная дата может быть изменена.

Прежде председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби будет посвящен обсуждению территориальных вопросов. По его словам, президент США Дональд Трамп активно поддерживает эту тему.

