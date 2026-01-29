Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:34

Названы самые обсуждаемые звезды второй половины 2025 года

Super.ru: Долина и Пугачева стали самыми обсуждаемыми звездами в 2025 году

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во второй половине 2025 года наиболее обсуждаемыми звездами стали певицы Лариса Долина и Алла Пугачева, сообщает Super.ru. Также места в рейтинге получили певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс и журналистка Ксения Собчак.

Как сообщает издание, обсуждение Долиной строилось вокруг судебного разбирательства касательно квартиры в Хамовниках, Пугачеву начали обсуждать после того, как она дала первое большое интервью после того, как покинула Россию. Личность Собчак привлекла внимание общественности после проверки Генпрокуратуры из-за рекламы вилл на Бали.

Внимание СМИ к Киркорову было приковано после его сообщения о том, что ему диагностировали диабет второго типа. Лепса начали обсуждать после того, как он публично заявил о своем романе с 19‑летней Авророй Кибой.

Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым артистом 2025 года стал певец Ваня Дмитриенко — 20-летний музыкант заработал 924 млн рублей за 33 концерта. Следом в рейтинге оказался певец Григорий Лепс, заработавший 908,5 млн рублей за 79 шоу.

СМИ
звезды
Лариса Долина
Алла Пугачева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал единственное место, где возможны переговоры с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы
Депутат Милонов ответил, зачем во Франции отменили «супружеский долг»
Юрист ответил, можно ли изменить границы Украины постановлением Рады
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.