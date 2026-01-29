Названы самые обсуждаемые звезды второй половины 2025 года Super.ru: Долина и Пугачева стали самыми обсуждаемыми звездами в 2025 году

Во второй половине 2025 года наиболее обсуждаемыми звездами стали певицы Лариса Долина и Алла Пугачева, сообщает Super.ru. Также места в рейтинге получили певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс и журналистка Ксения Собчак.

Как сообщает издание, обсуждение Долиной строилось вокруг судебного разбирательства касательно квартиры в Хамовниках, Пугачеву начали обсуждать после того, как она дала первое большое интервью после того, как покинула Россию. Личность Собчак привлекла внимание общественности после проверки Генпрокуратуры из-за рекламы вилл на Бали.

Внимание СМИ к Киркорову было приковано после его сообщения о том, что ему диагностировали диабет второго типа. Лепса начали обсуждать после того, как он публично заявил о своем романе с 19‑летней Авророй Кибой.

Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым артистом 2025 года стал певец Ваня Дмитриенко — 20-летний музыкант заработал 924 млн рублей за 33 концерта. Следом в рейтинге оказался певец Григорий Лепс, заработавший 908,5 млн рублей за 79 шоу.