29 января 2026 в 14:48

Киев возмутился заявлением советника Трампа о Буданове

KI: Киев обвинил в некомпетентности советника Трампа из-за слов о Буданове

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Global Look Press
Украинские власти заявили о некомпетентности высокопоставленного советника президента США Дональда Трампа, участвующего в урегулировании конфликта, пишет издание The Kyiv Independent (KI). Причиной критики стали его ошибочные высказывания о политическом статусе главы офиса президента Украины Кирилла Буданова.

По информации издания, этот неназванный советник Трампа допустил грубую ошибку в титуловании украинского чиновника, назвав Буданова вице-президентом. В Киеве это сочли грубым непониманием фактов, касающихся страны и конфликта, что нервирует украинское руководство.

Высокопоставленный чиновник из США, участвующий в усилиях по прекращению полномасштабной войны <…> продемонстрировал отсутствие базового понимания политической системы Украины и самой войны, — сказано в материале.

Ранее начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что атмосфера на состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине была конструктивной. Встреча с участием российских, американских и украинских представителей прошла 23 и 24 января.

