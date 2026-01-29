Начальник ГРУ поделился впечатлениями от переговоров в Абу-Даби Адмирал Костюков назвал конструктивной атмосферу переговоров по Украине в ОАЭ

Атмосфера на состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине была конструктивной, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Встреча с участием российских, американских и украинских представителей прошла 23 и 24 января.

Сказали все: [атмосфера на переговорах] конструктивная, — отметил Костюков.

Кроме того, начальник ГРУ добавил, что в плане обстановки встречи «все всё понимают». На уточняющий вопрос о смысле этой фразы он ответил, что понимать ее следует в самом прямом значении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что модальности предстоящих переговоров экспертов в Абу-Даби будут согласовывать вплоть до 1 февраля. Он подчеркнул, что эта процедура не повлияет на суть встречи и необходима для обеспечения возможности продолжения консультаций.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых обязательств от союзников.