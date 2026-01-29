Эпидемиолог Пшеничная дала рекомендации по защите от вируса Нипах Врач Пшеничная призвала туристов в Индии воздержаться от экскурсий в джунгли

Отдыхающим в Индии россиянам стоит тщательней следить за гигиеной и отказаться от походов в лес, если они не хотят заразиться вирусом Нипах, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Выступая на пресс-конференции «Вирус Нипах: новая эпидемия или локальная вспышка» в МИЦ «Известия» она также рекомендовала избегать контактов с переносчиками болезни — летучими мышами, передает корреспондент NEWS.ru.

Эксперт посоветовала не соблазняться на экстремальные экскурсии в джунгли, где может быть скопление переносчиков болезни. В плане питания следует полностью отказаться от продукции с местных рынков.

Конечно, не употреблять никакие сырые соки и сокосодержащие продукты на местном рынке. Это должны быть пакетированные соки. Опять же, должна быть исключительно бутилированная вода для питья и только кипяченая, — посоветовала Пшеничная.

Помимо тщательного мытья и дезинфекции рук перед едой, она настоятельно рекомендует не просто мыть, а полностью снимать кожуру со всех экзотических плодов. Такие простые меры позволяют существенно снизить вероятность заражения и сделать отдых в экзотических странах безопасным.



Ранее сообщалось, что среди первых признаков заражения вирусом Нипах отмечают сильную головную боль, общую слабость, а также повышение температуры и симптомы поражения центральной нервной системы. Вакцин против этого заболевания пока не существует, поэтому важно соблюдать меры профилактики.