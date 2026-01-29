Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:31

Эпидемиолог Пшеничная дала рекомендации по защите от вируса Нипах

Врач Пшеничная призвала туристов в Индии воздержаться от экскурсий в джунгли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отдыхающим в Индии россиянам стоит тщательней следить за гигиеной и отказаться от походов в лес, если они не хотят заразиться вирусом Нипах, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Выступая на пресс-конференции «Вирус Нипах: новая эпидемия или локальная вспышка» в МИЦ «Известия» она также рекомендовала избегать контактов с переносчиками болезни — летучими мышами, передает корреспондент NEWS.ru.

Эксперт посоветовала не соблазняться на экстремальные экскурсии в джунгли, где может быть скопление переносчиков болезни. В плане питания следует полностью отказаться от продукции с местных рынков.

Конечно, не употреблять никакие сырые соки и сокосодержащие продукты на местном рынке. Это должны быть пакетированные соки. Опять же, должна быть исключительно бутилированная вода для питья и только кипяченая, — посоветовала Пшеничная.

Помимо тщательного мытья и дезинфекции рук перед едой, она настоятельно рекомендует не просто мыть, а полностью снимать кожуру со всех экзотических плодов. Такие простые меры позволяют существенно снизить вероятность заражения и сделать отдых в экзотических странах безопасным.


Ранее сообщалось, что среди первых признаков заражения вирусом Нипах отмечают сильную головную боль, общую слабость, а также повышение температуры и симптомы поражения центральной нервной системы. Вакцин против этого заболевания пока не существует, поэтому важно соблюдать меры профилактики.

вирусы
Индия
туристы
врачи
инфекции
Нипах
гигиена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт назвал самые популярные места отдыха в Китае среди россиян
«Мы очень надеялись»: в Екатеринбурге отменили концерт скандального комика
Жена Бруклина Бекхэма может получать от отца $1 млн в месяц
Депутат предложил способ снизить число аварий на дорогах
Песков назвал единственное место, где возможна встреча Путина с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.