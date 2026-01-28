Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 16:15

Названы первые симптомы вируса Нипах

Академик Малеев: сильная головная боль является первым симптомом вируса Нипах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первым симптомам заражения вирусом Нипах является сильная головная боль, заявил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Помимо этого, могут наблюдаться общая слабость, повышение температуры и признаки поражения центральной нервной системы, передает РИА Новости.

Первыми симптомами заболевания являются сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры тела, признаки поражения центральной нервной системы, — прокомментировал эксперт.

Путешественникам, посещающим эндемичные районы, следует избегать контактов с больными животными. Помимо этого, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, применять антисептические средства, тщательно мыть фрукты и овощи перед едой и не употреблять воду из непроверенных источников. Малеев подчеркнул, что вакцин против вируса Нипах пока не существует, поэтому особенно важно соблюдать меры профилактики.

Ранее в ВОЗ сообщили, что риск распространения вируса за пределы Индии оценивается как низкий. Специалисты провели масштабное отслеживание контактов и получили отрицательные результаты тестирования почти у 200 контактных лиц.

вирусы
Нипах
симптомы
головная боль
