29 января 2026 в 14:51

Ветеринар ответила, когда приучать питомца к чистке зубов

Ветеринар Левченко: приучать питомцев к чистке зубов нужно с детства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приучать питомцев к чистке зубов нужно с самого раннего возраста, рассказала «Москве 24» зоопсихолог хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко. Она отметила, что эмаль зубов у животных от природы тоньше, чем у людей.

Если не соблюдать гигиену, налет будет скапливаться и превращаться в зубной камень, который начнет поднимать десны и оголять шейку зуба. Все это чревато развитием пародонтита, гингивита и стоматита, а при воспалении — флюсом, что приводит к снижению аппетита у животного и даже отказу от корма, — рассказала Левченко.

Ветеринар подчеркнула, что приучать питомца к чистке необходимо постепенно. По ее словам, важно вводить систему поощрения и не использовать силу в отношении питомца.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что активные тренировки на 10–15 минут дома снизят риск появления сезонной хандры у собаки. Повысить настроение питомцу также помогут лакомства и разнообразные игры.

