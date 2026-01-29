Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:43

В Госдуме жестко отреагировали на слова Скороход про границы Донбасса

Депутат Журавлев: судьба Украины решится без учета мнения киевской власти

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Будущее Украины будет определяться независимо от позиции киевской власти, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у Киева уже нет шансов вернуть страну к прежним границам.

Украинцы дружно продолжают торговать своей страной оптом и в розницу, предлагая специально изменить границы для того, чтобы не было слишком обидно уступать территории России. Все это лишь попытки делать хорошую мину при плохой игре — всем давно понятно, что в прежнем виде эта страна существовать уже никогда не будет. Что бы ни рассказывал и ни показывал [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), судьба его страны прямо сейчас решается на линии фронта. И от этого как раз и будут зависеть украинские границы, а вовсе не от мнения депутата [Верховной рады] Анны Скороход, — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что международные нормы не стали препятствием для стран — победительниц во Второй мировой войне, когда они разделили Германию на зоны влияния. По мнению депутата, аналогичная ситуация повторится и сейчас, поскольку мнение киевских властей никого не интересует.

Ранее Скороход высказала идею о необходимости пересмотра границ Украины. Она считает, что это поможет разрешить конфликт в Донбассе и достичь договоренностей с Россией.

