29 января 2026 в 14:42

Появились детали спасения севшего на мель у Махачкалы иранского судна

Неподалеку от Махачкалы началась операция по спасению иранского судна

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Неподалеку от Махачкалы началась операция по спасению иранского судна, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника порта. Он отметил, что сухогрузу и экипажу не угрожает опасность.

В настоящее время на подходе в порт Махачкала под руководством Службы капитана порта Махачкала проходит операция по спасению иранского судна. Проводится весь комплекс предусмотренных в таких случаях мероприятий, – рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что сухогруз под иранским флагом «Каспиан шива» оказался на мели в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Судно заполняется водой из-за высоких волн, которые проникают в трюм. Они достигают двухметровой высоты. Сообщалось, что на помощь ему вышли два буксира.

До этого сухогруз из Болгарии сел на мель в российской акватории Черного моря. На борту находились 11 человек. Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, порывы ветра местами достигали 20–25 метров в секунду. Судно под флагом Вануату следовало в Новороссийск из болгарского порта Варна.

