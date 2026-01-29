Появились детали спасения севшего на мель у Махачкалы иранского судна Неподалеку от Махачкалы началась операция по спасению иранского судна

Неподалеку от Махачкалы началась операция по спасению иранского судна, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника порта. Он отметил, что сухогрузу и экипажу не угрожает опасность.

В настоящее время на подходе в порт Махачкала под руководством Службы капитана порта Махачкала проходит операция по спасению иранского судна. Проводится весь комплекс предусмотренных в таких случаях мероприятий, – рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что сухогруз под иранским флагом «Каспиан шива» оказался на мели в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Судно заполняется водой из-за высоких волн, которые проникают в трюм. Они достигают двухметровой высоты. Сообщалось, что на помощь ему вышли два буксира.

До этого сухогруз из Болгарии сел на мель в российской акватории Черного моря. На борту находились 11 человек. Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, порывы ветра местами достигали 20–25 метров в секунду. Судно под флагом Вануату следовало в Новороссийск из болгарского порта Варна.