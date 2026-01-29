В Коломне нашли любителя запихивать себе в ширинку сливочное масло Росгвардейцы поймали в Коломне серийного похитителя сливочного масла

Подмосковные правоохранители поймали мужчину, подозреваемого в краже более 20 пачек сливочного масла, продукты он запихивал себе в карманы и ширинку брюк, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Серийный вор орудовал в магазинах в Коломне. Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж Росгвардии обратил внимание на неизвестного, приметы которого совпадали с описанием из ранее полученной ориентировки. Установлено, что несколькими днями ранее в магазине мужчина спрятал в брюки и карманы куртки 21 пачку сливочного масла, а затем скрылся без оплаты.

В ходе беседы 38-летний местный житель признался в содеянном и рассказал, что совершил кражу продуктов с целью их дальнейшей перепродажи. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее красноярские правоохранители задержали магазинного вора, который продавал украденное на улице. Его поймали в ноябре — сотрудница магазина заметила злоумышленника после того, как тот схватил с полки сыр. Время от времени он также воровал банки кофе. Полиция выяснила, что мужчина уже был судим за кражу и мошенничество.