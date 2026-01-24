Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 13:00

«Предприниматель» воровал из магазина сыр для продажи

В Красноярске местный житель украл сыр из магазина ради продажи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Красноярские правоохранители задержали магазинного вора, который продавал украденное на улице, сообщили в Telegram-канале регионального МВД. Его поймали в ноябре — сотрудница магазина заметила злоумышленника после того, как тот схватил с полки сыр.

В ноябре прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от работницы одного из супермаркетов, расположенного в Центральном районе краевой столицы. Она сообщила, что посетитель взял сыр с прилавка и скрылся, не рассчитавшись. При проведении оперативных мероприятий сотрудники ОВД установили личность подозреваемого и задержали его, — подчеркнули в органах.

Правоохранители установили, что мужчина был судим за кражу и мошенничество. Также они установили его причастность к краже четырех банок кофе в различных магазинах.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в мошенничестве в магазине в подмосковной Электростали. Мужчина попытался купить дорогой пылесос по цене обычной луковицы. По версии правоохранителей, 30-летний местный житель приклеил штрихкод от луковицы стоимостью 4 рубля 59 копеек на коробку с бытовой техникой стоимостью 16 тыс. рублей.

