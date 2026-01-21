Силовики сорвали сделку по покупке пылесоса за четыре рубля Мужчину задержали в Подмосковье за покупку пылесоса по штрихкоду от луковицы

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в мошенничестве в магазине в подмосковной Электростали, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. Мужчина попытался купить дорогой пылесос по цене обычной луковицы.

По версии правоохранителей, 30-летний местный житель приклеил штрихкод от луковицы на коробку с бытовой техникой стоимостью 16 тыс. рублей. Уверенный, что его план сработает, он направился к кассе самообслуживания, где цена на пылесос отображалась как 4 рубля 59 копеек. Однако преступный замысел провалился. В результате дорогостоящий пылесос остался в магазине, а мужчина был задержан на выходе сотрудниками вневедомственной охраны.

Ранее в Воскресенске задержали серийного вора, который неоднократно похищал продукты из супермаркетов. Сигнал тревоги поступил из охраняемого магазина на улице Карла Маркса. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Задержанным оказался 39-летний житель Коломны. Выяснилось, что он уже совершал подобные преступления. За несколько дней до этого он украл кофе и шоколад из другой торговой точки.

До этого в подмосковном Орехово-Зуево росгвардейцы задержали постояльца хостела. Он набросился с ножом и вилкой на жильца соседней комнаты. Задержанным оказался 36-летний житель Татарстана. Он уже был судим за грабеж.