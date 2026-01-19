Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 14:14

Серийный похититель еды попался в руки силовиков

Росгвардия задержала в Воскресенске серийного похитителя продуктов из магазина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Воскресенске задержали серийного вора, который неоднократно крал продукты из супермаркетов, сообщила NEWS.ru пресс-служба подмосковного главка Росгвардии. Сигнал тревоги поступил из охраняемого магазина на улице Карла Маркса, куда прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что недобросовестный покупатель сложил в рюкзак девять пачек кофе и девять пачек сливочного масла и попытался покинуть торговый зал, не заплатив. Общая стоимость украденного составила около 9000 рублей, — отметили в ведомстве.

Задержанным оказался 39-летний житель Коломны. Выяснилось, что это не первое его преступление подобного рода. За несколько дней до этого он похитил кофе и шоколад из другой торговой точки. Также мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков и грабеж.

Ранее в магазине на Ярославском шоссе в Подмосковье задержали 24-летнего жителя Королева, пытавшегося украсть косметические средства. Молодой человек хотел похитить восемь шампуней, пять скрабов и ряд других товаров для ухода. Сотрудники Росгвардии остановили его на выходе из торговой точки. Общий ущерб от кражи мог составить почти 30 тыс. рублей.

задержания
Росгвардия
продукты
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Волочкова рассказала о собственной танцевальной школе для детей
Нидерландам вновь понадобился российский кобальт впервые с 2024 года
Вскрыли замки за 15 тысяч: Лурье вселилась в купленную у Долиной квартиру
Фанатка Цоя умерла у могилы рок-звезды: подробности происшествия
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.