Серийный похититель еды попался в руки силовиков

В Воскресенске задержали серийного вора, который неоднократно крал продукты из супермаркетов, сообщила NEWS.ru пресс-служба подмосковного главка Росгвардии. Сигнал тревоги поступил из охраняемого магазина на улице Карла Маркса, куда прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что недобросовестный покупатель сложил в рюкзак девять пачек кофе и девять пачек сливочного масла и попытался покинуть торговый зал, не заплатив. Общая стоимость украденного составила около 9000 рублей, — отметили в ведомстве.

Задержанным оказался 39-летний житель Коломны. Выяснилось, что это не первое его преступление подобного рода. За несколько дней до этого он похитил кофе и шоколад из другой торговой точки. Также мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков и грабеж.

Ранее в магазине на Ярославском шоссе в Подмосковье задержали 24-летнего жителя Королева, пытавшегося украсть косметические средства. Молодой человек хотел похитить восемь шампуней, пять скрабов и ряд других товаров для ухода. Сотрудники Росгвардии остановили его на выходе из торговой точки. Общий ущерб от кражи мог составить почти 30 тыс. рублей.