Путин выступил за создание полноценного палестинского государства Путин: создание палестинского государства станет залогом мира на Ближнем Востоке

Создание независимого палестинского государства является залогом мира на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По его мнению, новое государство сосуществовало бы в мире безопасности с Израилем.

Мы с вами неоднократно обсуждали положение дела в зоне палестино-израильского конфликта и совместное усилие в целях выправления гуманитарной ситуацией в секторе Газа, — добавил Путин.

Российский лидер отметил, что реализация этой инициативы в соответствии с решениями ООН позволит обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Стороны также уделили внимание совместным усилиям по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Путин подтвердил неизменность позиции РФ, согласно которой устойчивое урегулирование конфликта невозможно без признания права палестинского народа на собственное суверенное государство.

Ранее стало известно, что одним из участников переговоров стал глава Чечни Рамзан Кадыров. В фокусе оказались важнейшие направления двустороннего сотрудничества между Москвой и Абу-Даби. Планируется обсудить широкий спектр совместных проектов в различных областях.