29 января 2026 в 14:49

Путин оценил вклад ОАЭ в урегулирование на Украине

Путин отметил вклад ОАЭ в обмен пленными между Россией и Украиной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия ценит вклад ОАЭ в проведение обменов с Украиной, заявил президент Владимир Путин на встрече с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, также речь идет о вкладе в организацию контактов по разрешению кризисной ситуации.

Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, — отметил он.

Также президент Объединенных Арабских Эмиратов выразил признательность Путину за радушный прием. Он также отметил высокий уровень гостеприимства российского лидера.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

Ранее сообщалось, что попытка США и Израиля устроить государственный переворот в Иране может привести к битве свердержав, которая подвинет Украину на задний план. По словам источников, беспорядки в стране удалось прекратить лишь после 10 января.

Владимир Путин
ОАЭ
урегулирование
Украина
