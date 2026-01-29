Российские военные нанесли удар по «кузнице» ВСУ

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удар по объекту ВПК Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями также стали места сосредоточения подразделений украинских войск и иностранных наемников в 153 районах.

Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины <…> а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, российские военные атаковали цели при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, а также сил ракетных войск и артиллерии. Под удар попали, в том числе, украинские радиолокационные станции вместе со складами боеприпасов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская армия освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

До этого сообщалось, что российские военные застали врасплох военнослужащих 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ и взяли их в плен. Захваченный боец Евгений Шаповал рассказал, что большинство на фронте имели проблемы со здоровьем.