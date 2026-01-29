Российская армия освободила еще одно село под Сумами Минобороны: ВС России освободили Белую Березу под Сумами

Российская армия освободила населенный пункт Белая Береза под Сумами, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Белая Береза Сумской области, — сказано в сообщении.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия сейчас показывает существенные успехи.

До этого генерал-майор Владимир Попов заявил, что многофункциональные наземные робототехнические комплексы «Импульс», переданные российским военным, помогут ВС РФ освободить Донбасс от украинских сил. По его словам, сложные погодные условия на некоторых участках фронта делают использование легких и проходимых роботов особенно важным.