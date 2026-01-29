Путин сообщил об отношении к ситуации в Иране

Россия активно наблюдает за развитием ситуации вокруг Ирана, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии переговоров с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер также отметил, что хотел бы обсудить чувствительные для региона темы.

Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке, — сказал Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что нужно отказаться от силовых методов решения вопроса, связанного с Ираном. По его словам, подобные действия могут вызвать хаос в регионе.

До этого стало известно, что ближневосточные партнеры Вашингтона активно убеждают администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военной операции против Ирана, опасаясь полномасштабной войны в регионе. Как отметила газета The New York Times, эта дипломатическая работа ведется уже несколько недель с целью снизить накал напряженности.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран переходит в третью стадию конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он пояснил, что первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года.