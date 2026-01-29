Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:35

Психолог перечислила основные признаки скрытой депрессии

Психолог Уманова: бессонница может сигнализировать о скрытой депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бессонница и другие нарушения сна, раздражительность, проблемы с концентрацией и хроническая усталость могут сигнализировать о скрытой депрессии, заявила «Здоровью Mail» психолог Ольга Уманова. Отстраненность в общении или вовсе отказ от контактов с людьми — тоже тревожный признак.

При скрытой депрессии может появиться тяга к алкоголю, перееданию, онлайн-зависимости, предупредила Уманова. Так человек может пытаться заглушить негативные эмоции.

Страх ошибок, чувство вины за несоответствие чьим-то ожиданиям и перфекционист также могут указывать на это расстройство. Шутки о бессмысленности жизни — еще один маркер скрытой депрессии, отметила эксперт.

Ранее врач-психотерапевт Алексей Вилков заявил, что кризис 50 лет может быть связан с подведением итогов жизни. По его словам, в этом возрасте начинает снижаться мотивация.

