Психолог перечислила основные признаки скрытой депрессии

Бессонница и другие нарушения сна, раздражительность, проблемы с концентрацией и хроническая усталость могут сигнализировать о скрытой депрессии, заявила «Здоровью Mail» психолог Ольга Уманова. Отстраненность в общении или вовсе отказ от контактов с людьми — тоже тревожный признак.

При скрытой депрессии может появиться тяга к алкоголю, перееданию, онлайн-зависимости, предупредила Уманова. Так человек может пытаться заглушить негативные эмоции.

Страх ошибок, чувство вины за несоответствие чьим-то ожиданиям и перфекционист также могут указывать на это расстройство. Шутки о бессмысленности жизни — еще один маркер скрытой депрессии, отметила эксперт.

Ранее врач-психотерапевт Алексей Вилков заявил, что кризис 50 лет может быть связан с подведением итогов жизни. По его словам, в этом возрасте начинает снижаться мотивация.