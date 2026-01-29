«Игры, которые так возбуждают»: Лавров об урегулировании на Украине

«Игры, которые так возбуждают»: Лавров об урегулировании на Украине Лавров: Россия будет учитывать реальные соглашения, а не публичные игры

Россия в ходе мирных переговоров по Украине будет смотреть на реальные предложения, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва не интересуется «публичными играми».

Мы будем смотреть на реальные предложения, и не будем ориентироваться на те самые публичные игры, которые вас так возбуждают, — отметил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. В частности, по словам представителя Кремля, сторонам предстоит провести еще много работы.