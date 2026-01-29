Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:31

«Игры, которые так возбуждают»: Лавров об урегулировании на Украине

Лавров: Россия будет учитывать реальные соглашения, а не публичные игры

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия в ходе мирных переговоров по Украине будет смотреть на реальные предложения, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва не интересуется «публичными играми».

Мы будем смотреть на реальные предложения, и не будем ориентироваться на те самые публичные игры, которые вас так возбуждают, — отметил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. В частности, по словам представителя Кремля, сторонам предстоит провести еще много работы.

Сергей Лавров
переговоры
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Бруклина Бекхэма может получать от отца по миллиону долларов в месяц
Депутат предложил способ снизить число аварий на дорогах
Песков назвал единственное место, где возможны переговоры с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.