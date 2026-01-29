Песков назвал единственное место, где возможна встреча Путина с Зеленским Песков назвал неуместными рассуждения о переговорах с Зеленским не в Москве

Россия предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным исключительно в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заявил, что какие-либо рассуждения о возможности встречи в другом месте в данный момент неуместны, передает РИА Новости.

Мы пока говорим про Москву. Как говорят дипломаты, здесь эвентуальные рассуждения неуместны, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент Украины может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с Путиным. По его словам, российская сторона обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он напомнил, что глава государства не раз говорил об этом.

Также бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Зеленскому в сложившейся ситуации следует отправиться в Москву для переговоров с Путиным. По его мнению, у главы украинского государства больше нет альтернатив.