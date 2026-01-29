Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:46

Песков назвал единственное место, где возможна встреча Путина с Зеленским

Песков назвал неуместными рассуждения о переговорах с Зеленским не в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным исключительно в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заявил, что какие-либо рассуждения о возможности встречи в другом месте в данный момент неуместны, передает РИА Новости.

Мы пока говорим про Москву. Как говорят дипломаты, здесь эвентуальные рассуждения неуместны, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент Украины может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с Путиным. По его словам, российская сторона обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он напомнил, что глава государства не раз говорил об этом.

Также бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Зеленскому в сложившейся ситуации следует отправиться в Москву для переговоров с Путиным. По его мнению, у главы украинского государства больше нет альтернатив.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Зеленский
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внебиржевой курс доллара рухнул до уровня 2023 года
Раскрыта судьба пропавших в Египте российских туристов
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.