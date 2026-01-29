Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 05:42

«Едь и согласуй»: в Киеве велели Зеленскому собираться в Москву

Соскин: Зеленскому не осталось иного выхода, кроме визита к Путину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, заявил, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому в сложившейся ситуации следует отправиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, у политика больше нет альтернатив.

Едь и, в конце концов, согласуй все. Повестку дня согласуй — и все. Ну, а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится? — поинтересовался эксперт.

Политолог в эфире своего YouTube-канала отметил, что Зеленский мог бы прибыть не один, но его позиция не позволяет выдвигать условия. Соскин подчеркнул, что в случае визита российская сторона гарантирует Зеленскому максимальный уровень безопасности. Ключевым он назвал тщательную подготовку возможных переговоров.

Соскин напомнил, что инициативы о встрече звучали как от Путина, так и от президента США Дональда Трампа. Таким образом, резюмировал он, теперь ответный шаг должен сделать сам Зеленский.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент Украины может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с Путиным. По его словам, российская сторона обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он напомнил, что российский лидер не раз говорил об этом.

