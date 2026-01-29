Массированные удары по энергетике Украины усиливают эффективность воздействия российских войск на противника, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что объекты энергетической инфраструктуры Украины обеспечивают работу ее предприятий военно-промышленного комплекса и транспортную логистику ВСУ.
Объекты энергетической инфраструктуры Украины обеспечивают работу ее предприятий военно-промышленного комплекса, и нанесение нашей страной ударов по этим объектам усиливает эффективность воздействия по противнику. Разумеется, такие массированные удары приводят к коллапсу в стране, но военно-политическому руководству Украины, которое раз за разом саботирует процесс мирного урегулирования и срывает договоренности, на это наплевать, — сказал Белик.
Он также отметил, что Россия не воюет с народом Украины. По его словам, врагом России является нынешняя украинская власть.
Главным врагом украинцев является террористический режим, узурпировавший власть в этой стране и не стремящийся к заключению мира, — сказал Белик.
Ранее глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко признал, что энергетическая система Украины не может восполнить возникший недостаток мощности. По его словам, которые приводит пресс-служба компании, работникам также не хватает времени.
До этого директор Центра исследований энергетики Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. По его словам, отключения будут производиться в «определенные периоды».