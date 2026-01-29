В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины Депутат Белик: удары по энергетике Украины усиливают воздействие на противника

Массированные удары по энергетике Украины усиливают эффективность воздействия российских войск на противника, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что объекты энергетической инфраструктуры Украины обеспечивают работу ее предприятий военно-промышленного комплекса и транспортную логистику ВСУ.

Объекты энергетической инфраструктуры Украины обеспечивают работу ее предприятий военно-промышленного комплекса, и нанесение нашей страной ударов по этим объектам усиливает эффективность воздействия по противнику. Разумеется, такие массированные удары приводят к коллапсу в стране, но военно-политическому руководству Украины, которое раз за разом саботирует процесс мирного урегулирования и срывает договоренности, на это наплевать, — сказал Белик.

Он также отметил, что Россия не воюет с народом Украины. По его словам, врагом России является нынешняя украинская власть.

Главным врагом украинцев является террористический режим, узурпировавший власть в этой стране и не стремящийся к заключению мира, — сказал Белик.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко признал, что энергетическая система Украины не может восполнить возникший недостаток мощности. По его словам, которые приводит пресс-служба компании, работникам также не хватает времени.

До этого директор Центра исследований энергетики Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. По его словам, отключения будут производиться в «определенные периоды».