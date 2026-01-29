Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 16:49

Химик раскрыл, когда питьевую воду стоит немедленно вылить

Химик Петренко: питьевую воду нужно обязательно вылить при неприятном запахе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если вода стала пахнуть неприятно, потеряла свою прозрачность или приобрела горький вкус, ее стоит немедленно вылить, рассказал доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко. По его словам, употребление испорченной воды может привести к расстройству желудка или отравлению, передает «Доктор Питер».

Для долгосрочного хранения воды отлично подойдут стеклянные контейнеры или емкости из нержавеющей стали, пояснил эксперт. Стекло, по его словам, не вступает в химическую реакцию с водой, поэтому жидкость в такой таре сохраняет свои свойства в течение 36 месяцев.

Стекло не вступает во взаимодействие с водой, обеспечивая сохранность ее вкуса и качества, поэтому питьевая вода в стеклянной емкости, разлитая в производственных условиях, может храниться до 36 месяцев, — отметил химик.

Эксперт также отметил, что нержавеющая сталь тоже химически нейтральна и не вступает в реакцию с водой. Чтобы сохранить воду свежей и вкусной дольше, ее следует держать в темном и прохладном (от +5 до +15 °C) месте, используя емкость с плотно закрытой крышкой.

Ранее нефролог Светлана Ли предупредила, что злоупотребление минеральной водой может привести к проблемам со здоровьем, таким как нарушения сердечного ритма и повреждение зубной эмали. Переизбыток натрия вызывает задержку жидкости, а излишек фтора может сделать зубы более хрупкими и вызвать появление пятен.

