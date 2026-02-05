Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:18

Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах

Химик Дорохов: зимой воздух в городе зачастую оказывается грязнее, чем летом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Многим людям кажется, что в зимние холода воздух в городах становится чище, однако на самом деле его состав зачастую оказывается грязнее, чем летом, заявил LIFE.ru химик Андрей Дорохов. Он связал субъективное ощущение свежести воздуха не с реальной чистотой атмосферы, а с определенными физическими процессами.

При значительном понижении температуры воздух становится плотнее, замедляется испарение влаги и различных веществ с поверхностей. Концентрация летучих соединений, формирующих привычные фоновые запахи города, существенно снижается. Воздух становится как бы свободным от этих примесей, что наши рецепторы воспринимают как признак чистоты. Однако это субъективное ощущение не имеет связи с объективным химическим составом атмосферы, — объяснил Дорохов.

Он добавил, что в условиях антициклона и штиля вредные выбросы накапливаются в приземном слое. Процесс усиливается из-за температурной инверсии, при которой холодный воздух оказывается под теплым слоем и не поднимается. На практике в морозную безветренную погоду часто возникает зимний смог: концентрации диоксида азота, угарного газа и частиц РМ2.5 достигают пика. Главные причины — усиленная работа котельных, неэффективное сжигание топлива автомобилями, а также отопление углем и дровами в частных домах.

Ранее врач Дмитрий Буланов заявил, что наследственная предрасположенность, избыточный вес, загрязненный воздух и гормональные сбои могут вызвать развитие бронхиальной астмы. Вдыхание табачного дыма и контакт с химикатами на работе тоже повышают этот риск.

