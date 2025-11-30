День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 19:03

Названы скрытые угрозы минералки

Нефролог Ли: избыток минеральной воды вызывает аритмию и проблемы с костями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Злоупотребление минеральной водой может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая нарушения сердечного ритма и повреждение зубной эмали, предупредила нефролог Светлана Ли в беседе с Lenta.ru. Специалист также отметила, что переизбыток натрия вызывает задержку жидкости в организме, а излишек фтора приводит к появлению пятен на зубах и хрупкости костей.

Как врач-нефролог я рекомендую не злоупотреблять минеральной водой, особенно при наличии хронических заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, — пояснила врач.

Углекислый газ в газированной воде раздражает стенки желудка, вызывая вздутие и обострение хронических заболеваний ЖКТ, добавила Ли.

Ранее доцент кафедры общей биологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что обычно грибы делят на съедобные и ядовитые, но даже идеальный на вид боровик может таить в себе скрытые угрозы. Эксперт объяснил, что наиболее коварная опасность грибов заключается в их грибнице, которая всасывает из окружающей среды «все подряд».

врачи
угрозы
вода
опасности
минералы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Жертва мошенников отдал деньги и добровольно отправился в ссылку
Лимузин Hummer превратили в грузовик с кузовом от «Газели»
В Таганроге раскрыли масштаб режима ЧС после атаки ВСУ
Зеленский все еще выбирает замену Ермаку из четырех кандидатов
WhatsApp — все? Почему мессенджер импортозаместили в России, кто против
Главная битва СВО, мрак в Киеве, угрозы Ермака: что будет дальше
Исследование вскрыло гендерный разрыв в усталости
США форсировали мирные переговоры из-за важного преимущества России
Участок трассы парализовало из-за разлившегося бензина
Как выбрать модную и практичную шапку на зиму 2025–2026
Считавшаяся утерянной картина Рубенса была продана за €2,3 млн
Примирение с Бондарчуком, США, «Метод-3»: как живет Паулина Андреева
Названы шесть симптомов рака, которые проявляются при украшении елки
«Я надел шапку»: бойцы СВО обратились к самым важным людям в День матери
«Штурм последней надежды»: что готовят ВСУ в Сумах, планы контрудара
Школьница выпала из окна и сломала позвоночник
Калкин раскрыл интересную деталь о своих детях и фильме «Один дома»
Путину вручили желанный подарок во время визита в Бишкек
В России серьезно взялись за обеление экономики
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.