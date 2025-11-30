Названы скрытые угрозы минералки Нефролог Ли: избыток минеральной воды вызывает аритмию и проблемы с костями

Злоупотребление минеральной водой может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая нарушения сердечного ритма и повреждение зубной эмали, предупредила нефролог Светлана Ли в беседе с Lenta.ru. Специалист также отметила, что переизбыток натрия вызывает задержку жидкости в организме, а излишек фтора приводит к появлению пятен на зубах и хрупкости костей.

Как врач-нефролог я рекомендую не злоупотреблять минеральной водой, особенно при наличии хронических заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, — пояснила врач.

Углекислый газ в газированной воде раздражает стенки желудка, вызывая вздутие и обострение хронических заболеваний ЖКТ, добавила Ли.

