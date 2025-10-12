Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 14:13

Названа скрытая опасность съедобных грибов

Биолог Опарин предупредил о токсинах в съедобных грибах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обычно грибы делят на съедобные и ядовитые, но даже идеальный на вид боровик может таить в себе скрытые угрозы, рассказал доцент кафедры общей биологии Государственного университета просвещения Роман Опарин в интервью Lenta.ru. Эксперт объяснил, что наиболее коварная опасность грибов заключается в их грибнице, которая всасывает из окружающей среды «все подряд».

По словам биолога, грибы способны копить в себе радионуклиды и тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий и ртуть. Концентрация этих вредных веществ в грибах может в десятки раз превышать фоновый уровень в почве. Опарин отметил, что даже съедобный гриб — это сложная экосистема, внутри которой могут развиваться невидимые человеческому глазу виды плесени. Они вырабатывают микотоксины — яды, устойчивые к термообработке и обладающие канцерогенным действием.

Старый или неправильно высушенный гриб — потенциальный источник опасности, — предупредил Опарин.

Кроме того, хитин, из которого состоит клеточная стенка грибов, может стать настоящим испытанием для пищеварения, уверен Опарин. Биолог напомнил, что человеческий организм не производит ферментов для эффективного расщепления хитина. Он также может мешать усвоению питательных веществ и грибов, подытожил эксперт.

Ранее в городе Бологое Тверской области 47-летний мужчина и его 43-летняя супруга скончались после употребления в пищу ядовитых грибов. По данным журналистов, обоих экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления, однако спасти их не удалось.

