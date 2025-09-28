Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 14:23

Семейная пара наелась грибов и умерла

В Твери семейная пара насмерть отравилась грибами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Бологое Тверской области 47-летний мужчина и его 43-летняя супруга скончались после употребления в пищу ядовитых грибов, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, обоих экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления.

Мужчина скончался во время транспортировки в медицинское учреждение, его жена была доставлена в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь. Проведенная экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало отравление ядовитым веществом.

Трагедия оставила сиротами маленьких детей погибших. В настоящее время по факту происшествия проводятся дополнительные исследования, жилье супругов осмотрено специалистами.

Ранее врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич заявила, что рвоту ребенка, отравившегося грибами, необходимо сохранить для медицинских анализов. По ее словам, следует вызвать скорую помощь, как только появились первые симптомы интоксикации.

грибы
отравления
смерти
Тверь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.