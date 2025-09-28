Семейная пара наелась грибов и умерла

В городе Бологое Тверской области 47-летний мужчина и его 43-летняя супруга скончались после употребления в пищу ядовитых грибов, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, обоих экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления.

Мужчина скончался во время транспортировки в медицинское учреждение, его жена была доставлена в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь. Проведенная экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало отравление ядовитым веществом.

Трагедия оставила сиротами маленьких детей погибших. В настоящее время по факту происшествия проводятся дополнительные исследования, жилье супругов осмотрено специалистами.

Ранее врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич заявила, что рвоту ребенка, отравившегося грибами, необходимо сохранить для медицинских анализов. По ее словам, следует вызвать скорую помощь, как только появились первые симптомы интоксикации.