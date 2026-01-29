Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:57

Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота

Убивший полицейских на Украине экс-боец ВСУ Русинов участвовал в госперевороте

Бывший военнослужащий ВСУ Сергей Русинов, убивший четверых полицейских в Черкасской области Украины, принимал участие в госперевороте в Киеве в 2014 году, сообщил его бывший сослуживец Ярослав Нищик на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он был одним из боевиков, напавших на автобусы противников Майдана в ночь на 21 февраля 2014 года под городом Корсунь-Шевченковский.

В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам (радикальным противникам Майдана. — NEWS.ru) в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем, — написал Нищик.

По словам Нищика, он проходил службу вместе с Русиновым в 158-м и 198-м батальонах ВСУ, откуда того впоследствии списали по состоянию здоровья. Нищик также заявил, что у Русинова был конфликт с депутатом Корсунского городского совета Виталием Сторожуком, в ходе которого он поджег его автомобиль.

Ранее стало известно, что подозреваемый в совершении убийства мужчина открыл огонь по правоохранителям в Черкасской области Украины, погибли четыре сотрудника полиции, еще один получил ранения. Инцидент произошел во время попытки задержания. Начальник Черкасского областного управления полиции Олег Гудима сообщил, что преступник раньше был украинским военнослужащим.

Украина
Черкасская область
госперевороты
Майдан
полиция
убийства
