Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 16:22

Подозреваемый в убийстве застрелил четырех полицейских на Украине

Четверо полицейских погибли при задержании подозреваемого в Черкасской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подозреваемый в совершении убийства мужчина открыл огонь по правоохранителям в Черкасской области Украины, погибли четыре сотрудника полиции, еще один получил ранения, сообщил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Инцидент произошел во время попытки задержания.

Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. <…> Четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей, — написал Выговский.

Он выразил соболезнования семьям погибших сотрудников полиции, а также пожелал скорейшего выздоровления старшему лейтенанту, получившему огнестрельное ранение. По словам главы Нацполиции, нападавший был ликвидирован бойцами спецназа. Подробности произошедшего не уточняются.

Ранее сообщалось, что житель Сергиева Посада в Московской области убил супругу во время ссоры. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом. После этого он ранил соседку, которая прибежала на крики девушки. Как уточнил канал, инцидент произошел в жилом комплексе «Виктория Парк», в квартире на 13-м этаже. По словам соседей, они слышали, как супруги ругались. Пострадавшую соседку госпитализировали в тяжелом состоянии.

убийства
полицейские
Украина
Черкасская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Медбрат устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Память журналистки Политковской снова оказалась под угрозой
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.