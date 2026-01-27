Подозреваемый в убийстве застрелил четырех полицейских на Украине Четверо полицейских погибли при задержании подозреваемого в Черкасской области

Подозреваемый в совершении убийства мужчина открыл огонь по правоохранителям в Черкасской области Украины, погибли четыре сотрудника полиции, еще один получил ранения, сообщил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Инцидент произошел во время попытки задержания.

Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. <…> Четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей, — написал Выговский.

Он выразил соболезнования семьям погибших сотрудников полиции, а также пожелал скорейшего выздоровления старшему лейтенанту, получившему огнестрельное ранение. По словам главы Нацполиции, нападавший был ликвидирован бойцами спецназа. Подробности произошедшего не уточняются.

