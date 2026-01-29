Кравцов раскрыл, когда утвердят решение по оценке за поведение в аттестате

Кравцов раскрыл, когда утвердят решение по оценке за поведение в аттестате Кравцов: решение по оценке за поведение в аттестате примут после апробации

Решение о внесении в школьный аттестат оценки за поведение будет принято по итогам апробации, сообщил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов. Он напомнил, что апробация проводится с начала текущего учебного года.

Сейчас как раз по итогам апробации будет принято соответствующее решение, — сказал Кравцов.

В апробации участвуют 89 школ в семи регионах России. Каждое учебное заведение выбрало один из трех вариантов оценки за поведение. После эксперимента будет оставлена одна модель, которую введут в школах с 1 сентября.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что оценка за поведение в школе не должна учитываться при поступлении в вуз. По словам главы ведомства, плохие оценки за поведение нужны для мотивации школьников во время учебы. В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев отмечал, что оценки за поведение введут в российских школах для защиты учителей от недопустимых действий учеников на уроках.

До этого заместитель министра просвещения России Ольга Колударова сообщила, что оценки за поведение в школах будут использоваться в системе поощрения учеников. С их помощью нуждающимся также будет оказываться поддержка в сопровождении. Кроме того, такие оценки планируется учитывать во время индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними из группы риска.