19 января 2026 в 10:58

В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах

Минпросвещения: оценки за поведение в школах будут частью системы поощрения

Оценки за поведение в школах будут использоваться в системе поощрения учеников, рассказала заместитель министра просвещения России Ольга Колударова. С их помощью нуждающимся также будет оказываться поддержка в сопровождении. Кроме того, такие оценки планируется учитывать во время индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними из группы риска, передает РБК.

Введение оценки поведения в школах — это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика, — объяснила Колударова.

Она добавила, что оценки за поведение должны усилить воспитательную роль школы. С их помощью планируется привить детям уважение к традиционным ценностям и защитить честь и достоинство педагога.

Ранее Министерство просвещения подготовило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2026 года в российских школах будут введены оценки за поведение. Теперь они смогут оценивать поведение учеников по выбранной шкале (например, «зачет/незачет» или по пятибалльной системе).

