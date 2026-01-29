«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов

«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов Захарова: санкции ЕС против российских журналистов стали проявлением сегрегации

Введение Евросоюзом новых санкций против российских журналистов — это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит «Звезда», такие решения демонстрируют политику идеологической селекции и травли инакомыслия .

Это уже не просто нарушение свободы слова, это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия, — подчеркнула Захарова.

Ранее Евросоюз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках журналистской и творческой деятельности.

Позже Губерниев заявил, что всегда будет за Россию. В беседе с NEWS.ru он отметил, что также продолжит поддерживать российский спорт.