Киев жалеет о попытке навязать России энергетическую войну, так как она обернулась для Украины полным коллапсом, пишет китайский портал NetEase. Внутри страны считают, что отключения света продлятся еще как минимум два-три года, поэтому коммунальщики уже массово увольняются: люди устали от постоянной сверхурочной работы. Хотя еще недавно Зеленский обещал «открутить нос» России на переговорах, а ВСУ, по данным СМИ, пытались повторить операцию «Паутина». Зачем Киев сам провоцирует Россию, почему надеется на дополнительную помощь Запада, может ли вся Украина остаться без света — в материале NEWS.ru.

Как в Китае оценили положение Украины

Киев столкнулся с серьезными последствиями после ударов по энергетической инфраструктуре, приведшим к сбоям в работе военно-промышленного комплекса и оттоку населения, сообщил китайский портал NetEase. Он напомнил, что попытки ВСУ атаковать российские нефтехранилища привели к масштабным ответным ударам по объектам генерации энергии на Украине.

Ситуация для властей страны резко обострилась после ударов по киевским теплоэлектроцентралям. Именно после этого состояние энергетической инфраструктуры достигло критической отметки.

При этом, по данным портала, восстановление инфраструктуры оказалось практически невозможным, и не только из-за повторяющихся ударов, но главным образом из-за отсутствия у ремонтных служб необходимых комплектующих. А срочно переброшенное в помощь Киеву западное оборудование оказалось плохо совместимо с советскими системами, на которых до сих пор держится значительная часть украинской энергетики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем Зеленский провоцирует Россию

Попытка играть в энергетическую войну, которую начал Зеленский, оборачивается для него катастрофой. Тем не менее попытки ударов украинских беспилотников по объектам российской энергетики не прекращаются, несмотря на мощное противодействие ПВО ВС РФ.

Для Зеленского продолжение конфликта важно как гарантия сохранения власти и получения помощи Запада, которой он и его приспешники распоряжаются по своему усмотрению, сказал NEWS.ru депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Зеленский действует, исходя из своих шкурных интересов и без оглядки на трудности и лишения, которые испытывает украинский народ», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы и политический консультант Анатолий Вассерман подтвердил NEWS.ru, что украинский президент в первую очередь рассчитывает на западную помощь, которую при этом систематически разворовывают. А деэскалация или прекращение конфликта для Зеленского «смерти подобны».

«Значительная часть присвоенных средств идет на пользу тем, кто эти средства выделяет на Западе; по сути они работают не столько „в свой карман“, сколько в карманы всевозможных „Байденов“, „Мерцев“ и прочих „фон дер Ляйен“. Для этого нужно продолжение конфликта. Если Зеленский перестанет создавать новые поводы для такого „казнокрадства“, Запад может снять его и поставить более послушного кандидата. Кандидатура [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного рассматривается как британская ставка, но у разных сторон свои варианты марионеток; пока они не договорились между собой, Зеленский сохраняет свою позицию», — сказал Вассерман.

Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Может ли Украина остаться вообще без света

Украина может вообще остаться без света, но России это не нужно, уверен Вассерман.

«Украинцы — часть русского народа, и когда эти земли вернутся в состав России, нам придется заниматься восстановлением — и хозяйства, и сознания людей, многие из которых уже серьезно убеждены, что „Украина — не Россия“. Поэтому мы заинтересованы в минимальных разрушениях. Это одна из причин, почему специальная военная операция идет так долго: мы применяем лишь малую долю тех средств, которые использовали бы в подобных условиях против нерусского противника», — пояснил парламентарий.

Белик подчеркнул, что объекты энергетической инфраструктуры Украины обеспечивают работу предприятий ее военно-промышленного комплекса и транспортную логистику ВСУ.

«Нанесение нашей страной ударов по этим объектам усиливает эффективность воздействия по противнику. Разумеется, такие массированные удары приводят к коллапсу в стране, но военно-политическому руководству Украины, которое раз за разом саботирует процесс мирного урегулирования и срывает договоренности, на это наплевать», — сказал он.

Что происходит с энергетикой Украины

Энергетическая система Украины не может восполнить возникший недостаток мощности, сообщил глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко. Ранее министр энергетики страны Денис Шмыгаль заявил, что 22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года. Он указал на серьезные повреждения генерирующего оборудования, а также разрушения в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта.

