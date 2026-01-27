В квартирах киевлян наступили холода из-за блэкаута В Киеве из-за блэкаута температура в квартирах не поднимается выше 13 градусов

Температура в квартирах жителей Киева из-за длительных аварийных отключений электричества и тепла не поднимается выше 13 градусов, сообщили ТАСС. В материале уточняется, что воды тоже зачастую нет.

Сейчас все на экстренных отключениях. Свет отключают на 10--12 часов. И с водой большие проблемы: горячей нет вообще, холодную тоже отключают, или напор очень слабый, — отметил киевлянин.

Также он добавил, что у коммунальных служб при этом не хватает ресурсов, чтобы оперативно реагировать на поступающие жалобы. В частности, у специалистов не хватает машин.

Ранее невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах. По ее словам, замерзающие украинцы могут греться фаллоимитаторами с функцией температурного контроля.

До этого стало известно, что в Киеве одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания McDonald's. Причиной стали критические перебои в электроснабжении. По информации СМИ, на дверях ряда заведений сети появились объявления о временном прекращении работы. Точное количество закрытых ресторанов не уточняется.