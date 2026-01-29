Стало известно, почему Зеленский открыто говорит о планах операций СБУ в РФ

Стало известно, почему Зеленский открыто говорит о планах операций СБУ в РФ Ветеран «Альфы» Гончаров: Зеленский хочет запугать россиян новыми атаками СБУ

Публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах спецслужб по новым атакам на РФ направлены на запугивание российского населения с целью подрыва общественного единства, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, такая тактика используется украинскими властями в рамках гибридного противостояния.

Публичные заявления главы нацистского режима Украины Зеленского [о новых атаках на РФ] работают на попытку запугивания нашего населения, чтобы подорвать единство российского общества в той борьбе, которую мы сейчас ведем. Если говорить про международную точку зрения, то, на мой взгляд, европейцам и американцам наплевать на нашу ситуацию. Их задача ослабить Россию донельзя за счет Украины. Иначе бы они не вкладывали столько денег в киевский режим, причем даже не скрывая этого, — пояснил Гончаров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский терактами против населения России хочет добиться срыва мирных переговоров. По ее словам, есть и другие причины таких действий.