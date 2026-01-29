Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 17:38

Бывший украинский шпион пожаловался на возвращение в Киев

Бывший украинский шпион Куликовский пожаловался на условия в Киеве

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Переданный Белоруссией Украине бывший украинский разведчик Касьян Куликовский оказался недоволен возвращением в Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. После передачи украинским властям он столкнулся с отсутствием поддержки и надлежащей медицинской помощи.

Своей судьбой украинский шпион недоволен. В конце декабря он даже обратился в офис [президента Украины Владимира] Зеленского, а также ряд иностранных посольств с <…> жалобами, — заявил собеседник агентства.

Экс-разведчик жалуется, что после возвращения его разместили в Киевской клинической больнице, но вместо врачей с ним общались представители МВД и СБУ. После этого его выписали «на улицу».

Куликовский уехал в Белоруссию в 2014 году, в 2022 году был задержан за передачу Киеву сведений о перемещении военной техники. В конце 2025 года его освободили из гомельского СИЗО и передали украинской стороне.

Ранее против жителя Самары возбудили уголовное дело о государственной измене за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Установлено, что с марта по октябрь 2024 года фигурант собирал и передавал через мессенджер сведения, которые могли быть использованы против России.

шпионы
Украина
Белоруссия
Киев
