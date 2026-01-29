Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 17:33

Спрингстин написал песню в память о погибших в Миннеаполисе

Брюс Спрингстин Брюс Спрингстин Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский музыкант Брюс Спрингстин посвятил песню двум погибшим участникам протестов в Миннеаполисе. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что название композиции — Streets оf Minneapolis. Оно перекликается с тайтлом одной из самых известных песен Спрингстина — Streets of Philadelphia.

Я написал эту песню <…> в ответ на государственный террор в Миннеаполисе. Она посвящена жителям Миннеаполиса, нашим невинным соседям-иммигрантам, а также памяти Алекса Претти и Рене Гуд, — написал музыкант.

До этого экс-президент США Джо Байден раскритиковал действующую власть, обвинив ее в целенаправленных действиях против граждан страны. Он напрямую связал гибель людей с политикой администрации действующего главы государства Дональда Трампа. Он призвал к срочному и объективному расследованию инцидента.

Ранее сообщалось, что вероятность частичного шатдауна в США резко выросла из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию Министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе.

США
протесты
песни
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Морских дьяволов» скончался сразу после спектакля со своим участием
Суд приостановил дело экс-чиновника из-за отправки на фронт
Etherium, прогнозы, дырявые носки: кто такой Виталий Бутерин
Садовод назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля
Индийцы рассказали неожиданную деталь о смертельном вирусе Нипах
Любимова раскрыла, сколько кинотеатров открыто на освобожденных территориях
Политолог объяснил, почему Маск решил вернуться в политику
Умер актер из сериала «Морские дьяволы»
Няня залила в рот ребенка жидкость для очистки труб и попала под суд
Россия оказалась в одном из черных списков ЕС
Наемник ВСУ подстрелил сослуживца из Канады за фразу по-русски
Стало известно решение суда в отношении рекордсмена по взятке в МВД
«Другого клуба нам не надо»: фанаты спасают «Крылья Советов» от долгов
Дроны дотянулись до F-16: как «Рубикон» разнес истребитель США на Украине?
Слово на букву «ш» стало последним: должника убили в лесу Ленобласти
Екатеринбуржца «воскресили» через суд и назначили компенсацию
«Висит на волоске»: в Европе описали положение Украины
Лавров сделал неожиданное заявление о Башаре Асаде
ЕС тревожила растущая зависимость от американского СПГ
Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.