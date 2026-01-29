Спрингстин написал песню в память о погибших в Миннеаполисе

Спрингстин написал песню в память о погибших в Миннеаполисе

Американский музыкант Брюс Спрингстин посвятил песню двум погибшим участникам протестов в Миннеаполисе. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что название композиции — Streets оf Minneapolis. Оно перекликается с тайтлом одной из самых известных песен Спрингстина — Streets of Philadelphia.

Я написал эту песню <…> в ответ на государственный террор в Миннеаполисе. Она посвящена жителям Миннеаполиса, нашим невинным соседям-иммигрантам, а также памяти Алекса Претти и Рене Гуд, — написал музыкант.

До этого экс-президент США Джо Байден раскритиковал действующую власть, обвинив ее в целенаправленных действиях против граждан страны. Он напрямую связал гибель людей с политикой администрации действующего главы государства Дональда Трампа. Он призвал к срочному и объективному расследованию инцидента.

Ранее сообщалось, что вероятность частичного шатдауна в США резко выросла из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию Министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе.