25 января 2026 в 17:25

США оказались на грани нового шатдауна

В США вырос риск шатдауна из-за спора о финансировании МВБ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вероятность частичного шатдауна в США резко выросла из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию министерства внутренней безопасности, сообщает CNN. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где во время рейда против нелегальных мигрантов сотрудник пограничного патруля застрелил мужчину.

Демократы заблокируют законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате огня служащего пограничного патруля в Миннеаполисе, что сильно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе, — говорится в публикации.

По данным министерства внутренней безопасности, офицер открыл огонь в целях самообороны, так как не смог разоружить мигранта из Венесуэлы, подошедшего к правоохранителям с пистолетом. После инцидента в Миннеаполисе начались протесты, а демократы в сенате потребовали внести изменения в законопроект о финансировании МВБ, заявив о необходимости ограничить действия иммиграционной полиции.

Как сообщил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, демократы намерены голосовать против документа. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов, при этом у республиканцев 53 места, и им необходимо заручиться поддержкой как минимум восьми демократов, чтобы избежать частичного шатдауна правительства США.

Ранее в Миннесоте во время протестов федеральный агент застрелил 37-летнего медбрата Алекса Претти, который пытался оказать помощь женщине, пострадавшей от действий силовиков. Инцидент привел к перекрытию улиц и жесткой реакции правоохранительных органов, а также осуждению со стороны губернатора штата.

