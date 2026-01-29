Андреева опубликовала фото из Африки после внесения в санкционный список ЕС

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фотографию с отдыха в Африке вместо реакции на новость о своем внесении в санкционные списки ЕС. На снимке она позирует в солнцезащитный очках. Пост с фото в Telegram-канале она сопроводила философской надписью.

Ветер создает настроение. Уносит все лишнее, приносит надежды. И улетает, чтоб вернуться опять, — написала ведущая.

Ранее Европейский союз ввел санкции против журналиста ВГТРК Павла Зарубина, а также телеведущей Марии Ситтель. Кроме того, в санкционный список попали рэпер Роман Чумаков, более известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их всех обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» на Украине.

В списке также оказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который воспринял новость об этом со стоицизмом. Он заявил о непоколебимой верности своей стране и пообещал продолжать активную поддержку отечественного спорта вопреки любым ограничениям.