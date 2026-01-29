Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 17:38

Рома Жиган отреагировал на наложенные на него санкции Евросоюза

Рома Жиган (настоящее имя Роман Чумаков) Рома Жиган (настоящее имя Роман Чумаков) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Исполнитель Рома Жиган (настоящее имя Роман Чумаков) поделился в беседе с РИА Новости, что рад санкциям Евросоюза. Он также заявил о своей любви к России и выразил убеждение, что ему нет места в Европе.

Если вкратце: ура, я все делаю правильно! Если чуть более развернуто, то я рад, что все так, я очень люблю свою страну, мне нечего делать в Европе. Я рад, что они меня внесли в свои санкции, в списки, — прокомментировал Жиган.

Жиган также вспомнил, что несколько лет назад его имя было включено в украинскую базу данных «Миротворец». Недавно он также оказался в списке, который обнародовал президент Владимир Зеленский. Исполнитель подчеркнул, что Россия является лучшей страной и он ее никогда не предаст.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин, столкнувшись с персональными санкциями со стороны Европейского союза, отреагировал на них с юмором. В своем посте в Telegram-канале он с иронией заметил, что его туристические планы в Европе ограничиваются лишь Гренландией, которая, как он упомянул, может в скором времени перейти под контроль Соединенных Штатов.

