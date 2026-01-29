Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 16:15

Глава ГРУ рассказал, на каком языке ведутся переговоры России и Украины

Глава ГРУ Костюков: переговоры с Украиной в Абу-Даби ведутся на русском языке

Встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби Встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби Фото: МИД ОАЭ/РИА Новости
Переговоры с Украиной в Абу-Даби ведутся на русском языке, заявил «Российской газете» начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков. Он отметил, что переговорщики из Киева понимают все, что им говорят.

На великом русском языке, — сказал Костюков.

Ранее глава ГРУ заявил, что атмосфера на состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговорах была конструктивной. Встреча с участием российских, американских и украинских представителей прошла 23 и 24 января.

До этого стало известно, что переговоры России, США и Украины были проведены в закрытой резиденции Каср аш-Шати, которой нет на карте. Объект закрыт для посещений и традиционно используется для проведения конфиденциальных дипломатических встреч высокого уровня.

Агентство Reuters ранее сообщило, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что модальности предстоящих переговоров экспертов в Абу-Даби будут согласовывать вплоть до этой даты.

