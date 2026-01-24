Раскрыта дата нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби Reuters: переговоры США, России и Украины возобновятся 1 февраля в Абу-Даби

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины запланирован на 1 февраля в Абу-Даби, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Первый день консультаций по безопасности состоялся 23 января. 24 января переговоры продолжились и продлились несколько часов.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев подтвердил, что переговоры в Абу-Даби проходили непросто. По его словам, больше всего разногласий возникло при обсуждении территориальных уступок.

В правительстве ОАЭ также указали, что консультации завершились в конструктивной и позитивной атмосфере. Ключевой темой обсуждения стали нерешенные вопросы в рамках предложенного Вашингтоном мирного плана. Организаторы встречи указали на стремление сторон к детальному разбору пунктов предложенного урегулирования.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Украина и Европа пытались подменить ключевые вопросы переговоров по территориальным реалиям и первопричинам кризиса. По его словам, оппоненты также стремились игнорировать аспекты постконфликтного обустройства.