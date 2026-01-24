Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (справа), Стивен Уиткофф (третий слева по центру), зять президента США Джаред Кушнер (четвертый слева по центру) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Переговоры по Украине в Абу-Даби «прошли конструктивно» Reuters: переговоры России, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, прошедшие 24 января 2026 года в Абу-Даби, завершились в конструктивной и позитивной атмосфере, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ. Ключевой темой обсуждения стали нерешенные вопросы в рамках предложенного Вашингтоном мирного плана.

Организаторы переговоров со стороны Объединенных Арабских Эмиратов охарактеризовали диалог как продуктивный, подчеркнув стремление сторон к детальному разбору пунктов предложенного урегулирования.

Ранее стало известно, что еще один раунд переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби пройдет на следующей неделе. Корреспондент Axios Барак Равидсообщил, что украинские официальные лица назвали прошедшие встречи позитивными.

Перед этим директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Украина и Европа пытались подменить ключевые вопросы переговоров по территориальным реалиям и первопричинам кризиса. По его словам, оппоненты также стремились игнорировать аспекты постконфликтного обустройства.