Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:08

«Очень тесно»: Пашинян об отношениях России и Армении

Пашинян заверил, что Армения тесно взаимодействует с Россией

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Армения тесно взаимодействует с Россией и обе страны развивают отношения во всех сферах, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, Ереван также поддерживает плотные контакты с Пекином.

Мы очень тесно взаимодействием и с Россией, и с Китаем. <…> Я провел две или три встречи с президентом РФ, мы наши отношения развиваем по всем направлениям, — сказал Пашинян.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что Объединенные Арабские Эмираты нацелены на укрепление отношений с Россией. По словам главы государства, Абу-Даби выступает за реализацию целей развития и партнерства в интересах обеих стран.

До этого представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь сообщил, что Китай намерен и дальше развивать стратегическое партнерство с Россией. Обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран на всех уровнях и во всех областях принесли значительные результаты, добавил он. Высокопоставленный китайский военный отметил, что диалог КНР с России важен для поддержания международной и региональной стабильности.

Армения
Россия
Никол Пашинян
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского города стал виновником смертельного ДТП
Украине предложили альтернативу членству в Евросоюзе
Россиянам рассказали, когда немедленно стоит вылить питьевую воду
Губерниев отреагировал на введение против него санкций Евросоюза
Адвокат рассказал, будет ли Тимур Родригез содержать бывшую жену
Беременным напомнили о важности визитов к психологу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.