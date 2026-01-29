«Очень тесно»: Пашинян об отношениях России и Армении Пашинян заверил, что Армения тесно взаимодействует с Россией

Армения тесно взаимодействует с Россией и обе страны развивают отношения во всех сферах, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, Ереван также поддерживает плотные контакты с Пекином.

Мы очень тесно взаимодействием и с Россией, и с Китаем. <…> Я провел две или три встречи с президентом РФ, мы наши отношения развиваем по всем направлениям, — сказал Пашинян.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что Объединенные Арабские Эмираты нацелены на укрепление отношений с Россией. По словам главы государства, Абу-Даби выступает за реализацию целей развития и партнерства в интересах обеих стран.

До этого представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь сообщил, что Китай намерен и дальше развивать стратегическое партнерство с Россией. Обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран на всех уровнях и во всех областях принесли значительные результаты, добавил он. Высокопоставленный китайский военный отметил, что диалог КНР с России важен для поддержания международной и региональной стабильности.